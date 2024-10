Dólar sobe em linha com exterior antes de dados econômicos e com expectativa por eleição nos EUA

"Não temos muitos indicadores no Brasil para esta semana, então o mercado doméstico continua olhando para a questão fiscal, com uma expectativa muito grande por um novo pacote", afirmou Furtado.

Na quarta-feira, o foco no Brasil estará na divulgação de dados do Caged para setembro, com a projeção de analistas consultados pela Reuters de que haja uma desaceleração na criação de vagas formais de trabalho para 227.600, de 232.513 em agosto.

Na curva de juros brasileira, as taxas de DI oscilavam pouco nesta sessão, refletindo a cautela do mercado enquanto aguarda as medidas do governo e a bateria de dados econômicos.