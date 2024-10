Produção de petróleo da Petrobras deve crescer em 2025, diz CEO

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção de petróleo da Petrobras tem uma tendência de crescimento em 2025 com a entrada em operação de plataformas relevantes já a partir deste ano, disse nesta terça-feira a presidente da petroleira, Magda Chambriard, durante evento no Rio de Janeiro.

A executiva citou as capacidades dos FPSOs Almirante Tamandaré, com 225 mil barris/dia (bpd), no campo de Búzios, Duque de Caxias (180 mil bpd, em Mero) e Maria Quitéria (100 mil bpd, em Jubarte), como impulsos para a produção da empresa em 2025.