Santander Brasil seguirá com "olhar clínico" sobre expansão do crédito

SÃO PAULO (Reuters) - O Santander Brasil deve continuar nos próximos trimestres com uma postura conservadora na expansão de sua carteira de crédito, em meio aos esforços do banco para ganhar rentabilidade e diante dos sinais de piora do ambiente macroeconômico do país, afirmou o presidente-executivo, Mario Leão, nesta terça-feira.

"Podemos esperar que dada essa gestão clínica de alocação de capital...provavelmente na prática vou ter um 'mid single digit' (em torno de 5%) do que um 'high single digit' (entre 7% e 9%) como o mercado provavelmente vai crescer", disse o executivo em conferência com analistas após a publicação mais cedo do resultado do terceiro trimestre do banco.

No período, a carteira de crédito ampliada do Santander Brasil cresceu 6% sobre um ano antes.