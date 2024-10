SÃO PAULO (Reuters) - O lucro líquido do terceiro trimestre do Santander Brasil saltou 34,3% em uma base anual, para 3,66 bilhões de reais, informou o banco nesta terça-feira, acima das previsões do mercado.

A média de previsões de analistas compilada pela Lseg indicava lucro líquido de 3,50 bilhões de reais para o banco.

(Por Gabriel Araujo)