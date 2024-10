Vagas de emprego em aberto nos EUA caem para nível mais baixo em mais de 3 anos e meio em setembro

WASHINGTON (Reuters) - As vagas de emprego em aberto nos Estados Unidos caíram para o nível mais baixo em mais de três anos e meio em setembro, e os dados do mês anterior foram revisados para baixo, apontando para uma redução considerável nas condições do mercado de trabalho.

As vagas em aberto, uma medida da demanda de mão de obra, caíram em 418.000, para 7,443 milhões no último dia de setembro, o nível mais baixo desde janeiro de 2021, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório Jolts nesta terça-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam 8,00 milhões de vagas de emprego em aberto. As contratações aumentaram em 123.000, chegando a 5,558 milhões, enquanto as demissões cresceram em 165.000, a 1,833 milhão.