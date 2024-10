Yellen reforça argumentos sobre força da economia dos EUA antes de eleição presidencial

Por David Lawder

WASHINGTON (Reuters) - A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, está tentando recuperar a narrativa sobre o histórico econômico do governo do presidente Joe Biden nesta terça-feira, argumentando que os norte-americanos estão em uma situação melhor do que estavam quando o atual chefe do Executivo assumiu o cargo.

Em trechos de comentários feitos em uma conferência bancária, divulgados pelo Departamento do Tesouro uma semana antes da eleição presidencial de 5 de novembro, Yellen elogiou o crescimento econômico robusto dos EUA, a taxa de desemprego historicamente baixa, a queda da inflação e o aumento dos salários.