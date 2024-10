BCE não deveria ter que reagir a desvios de curto prazo da meta de inflação, diz autoridade

FRANKFURT (Reuters) - O Banco Central Europeu (BCE) deve manter seu foco em levar a inflação a 2% no médio prazo, pois isso permite desvios pequenos e temporários em torno de sua meta, disse o chefe do banco central francês, François Villeroy de Galhau, nesta quarta-feira.

Com a inflação agora quase de volta à meta, autoridades do BCE estão discutindo o grau de flexibilidade que devem ter em torno da meta de 2% e embarcarão em uma revisão no próximo ano que poderá debater esse tópico, entre outros.

"Em uma orientação de médio prazo, um banco central não precisa reagir a desvios pontuais de curto prazo, mas sim responder à dinâmica da inflação que corre o risco de levá-lo para fora da meta", disse Villeroy em um discurso na London School of Economics.