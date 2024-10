Campos Neto diz que Pix por aproximação vai estar funcionando "muito em breve"

Com a nova ferramenta, o usuário poderá utilizar as carteiras digitais -- ou wallets -- para fazer pagamentos por aproximação por meio do celular. Atualmente, isso já pode ser feito em pagamentos com cartões.

Em sua fala, Campos Neto também comemorou notícia publicada na imprensa de que o Pix é atualmente a marca mais reconhecida no Brasil, em todos os segmentos.

Na abertura do evento, Campos Neto lembrou que está atualmente no chamado "período de silêncio" do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC, em função da reunião do colegiado marcada para a próxima semana. Por isso, ele antecipou que não falaria durante o evento sobre política monetária ou macroeconomia.

(Por Fabrício de Castro)