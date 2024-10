Confiança de serviços no Brasil melhor em outubro e tem maior nível em 7 meses, diz FGV

A FGV informou que o Índice de Situação Atual (ISA-S), indicador da percepção sobre o momento presente do setor de serviços, avançou 0,8 ponto, para 96,2 pontos.

Já o Índice de Expectativas (IE-S), que reflete as perspectivas para os próximos meses, subiu 2,1 pontos, para 94,3 pontos, maior nível desde abril deste ano.

"Após início de ano morno, a atividade do setor parece estar aquecendo e vê a demanda futura com bons olhos no fim do ano. O cenário macroeconômico de bons resultados em termos de emprego e renda é um fator positivo para o setor, que em conjunto com a melhora gradativa na confiança do consumidor reflete o bom momento dos serviços prestados às famílias", completou Pacini.

De acordo com a FGV, o segmento de serviços prestados às famílias foi o que exerceu maior influência no resultado geral.

