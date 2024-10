BOGOTÁ (Reuters) - Um tribunal da Colômbia revogou nesta quarta-feira outra decisão judicial emitida no mês passado que havia suspendido atividades no poço de gás Sirius-2, anteriormente chamado de Uchuva-2, na costa caribenha do país.

A decisão, datada de 29 de outubro, ocorre após uma queixa feita por comunidades indígenas que disseram que seu modo de vida seria afetado negativamente pelo desenvolvimento do poço.

(Reportagem de Luis Jaime Acosta and Oliver Griffin)