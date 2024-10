Economia da Alemanha evita recessão com crescimento no 3º tri

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - O Produto Interno Bruto da Alemanha cresceu inesperadamente no terceiro trimestre, impulsionado pelos gastos do governo e das famílias, evitando uma recessão em meio a temores de que a maior economia da Europa iria contrair pelo segundo trimestre consecutivo.

A economia cresceu 0,2% no terceiro trimestre em comparação com os três meses anteriores, segundo dados preliminares do departamento de estatísticas divulgados nesta quarta-feira.