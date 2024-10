Economia da França cresce 0,4% no 3º trimestre

Essa estimativa preliminar está de acordo com as expectativas fornecidas pelo INSEE em setembro, quando reduziu sua previsão para o crescimento do PIB francês no terceiro trimestre para 0,4%, de 0,5% anteriormente.

Após semanas de luta para encontrar um novo primeiro-ministro, o presidente Emmanuel Macron nomeou o veterano político conservador Michel Barnier em setembro, que agora enfrenta a difícil tarefa de aprovar o orçamento de 2025 e reduzir o déficit no Parlamento pós-eleitoral profundamente dividido.

(Reportagem Dominique Vidalon)