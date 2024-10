Economia dos EUA registra crescimento sólido às vésperas de eleição

As estimativas variavam de um ritmo de 2,0% a uma taxa de 3,5%. A economia cresceu 3,0% no segundo trimestre. O ritmo de crescimento foi bem superior ao que as autoridades do Federal Reserve consideram como a taxa de crescimento não inflacionária de cerca de 1,8%.

A estimativa do PIB foi publicada menos de uma semana antes de os norte-americanos irem às urnas, em 5 de novembro, para escolher entre a vice-presidente Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, e o ex-presidente Donald Trump.

Pesquisas mostram que a disputa está empatada. Os norte-americanos, que sempre afirmam que a economia é uma das principais questões eleitorais, têm se irritado com os altos custos de alimentação e moradia, mesmo com a economia desafiando as previsões de recessão e continuando a superar seus pares globais.

As pesquisas com os eleitores têm consistentemente dado vantagem a Trump quando perguntados sobre quem seria o melhor administrador da economia, inclusive na última pesquisa Reuters/IPSOS divulgada na terça-feira.

O relatório desta quarta soma-se às revisões anuais publicadas no mês passado, que indicaram que a economia estava muito mais forte do que havia sido estimado anteriormente. As revisões quase apagaram a diferença entre o PIB e a renda interna bruta, uma medida alternativa de crescimento, até o segundo trimestre.

Antes da revisão, alguns economistas haviam argumentado que a diferença sugeria que a atividade econômica estava sendo superestimada. A economia permaneceu resiliente, apesar dos aumentos de 5,25 pontos percentuais na taxa de juros em 2022 e 2023 pelo banco central dos EUA para controlar a inflação.