Junta de Execução Orçamentária reúne ministros em meio a indefinição sobre medidas fiscais

BRASÍLIA (Reuters) - A Junta de Execução Orçamentária (JEO) do governo fará reunião nesta quarta-feira, informou a Casa Civil, em meio a indefinições sobre a apresentação de medidas para controle de despesas públicas.

A JEO é composta pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da Gestão, Esther Dweck, que centralizam o debate sobre as propostas que devem ser apresentadas ao Congresso com o objetivo de dar sustentabilidade ao arcabouço fiscal.

De acordo com duas fontes do governo que acompanham as discussões, o tema das iniciativas de ajuste fiscal deve ser debatido pelos ministros no encontro desta quarta.