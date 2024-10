Petrobras eleva a 590 mil barris/dia capacidade de Mero com nova plataforma

Na véspera, a presidente da petroleira, Magda Chambriard, afirmou que a produção de petróleo da Petrobras tem uma tendência de crescimento em 2025 com a entrada em operação de plataformas relevantes já a partir deste ano.

Neste mês, a companhia iniciou a produção do navio do tipo FPSO Maria Quitéria no campo de Jubarte, na parcela capixaba do pré-sal da Bacia de Campos, com capacidade para 100 mil bpd. A unidade estava anteriormente prevista para iniciar a produção em 2025.

A petroleira também poderá antecipar para este ano a entrada em operação do navio-plataforma Almirante Tamandaré, no campo de Búzios, no pré-sal da Bacia de Santos, com capacidade para produzir 225 mil bpd, disse anteriormente Chambriard.

Chambriard calcula que as três unidades somadas podem proporcionar até 2026 um pico de produção de 500 mil bpd.

Apesar das expectativas, a Petrobras informou nesta semana que sua produção no Brasil caiu 8,2% entre julho e setembro ante igual período do ano passado, em meio a paradas para manutenção e declínio em campos maduros.

(Por Marta Nogueira)