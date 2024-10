Vendas pendentes de moradias nos EUA têm maior alta em mais de quatro anos

O aumento mensal de setembro foi o maior desde o ganho de 14,9% em junho de 2020, enquanto que, em uma base anual, a taxa de vendas nacional subiu 2,6% - o maior salto desde maio de 2021.

"As assinaturas de contratos aumentaram em todas as regiões do país, pois os compradores aproveitaram a combinação de taxas hipotecárias mais baixas no final do verão e mais opções de estoque", disse Lawrence Yun, economista-chefe da associação de corretores.

"Espera-se que haja mais ganhos se a economia continuar a criar empregos, os níveis de estoque crescerem e as taxas de hipoteca se mantiverem estáveis."

A taxa fixa de 30 anos das hipotecas perto do final de setembro estava um pouco acima de 6% e era a mais baixa em mais de dois anos, o que ajudou a elevar as assinaturas de contratos no mês passado. Desde então, porém, ela subiu mais de meio ponto, atingindo o valor mais alto desde o final de julho.

