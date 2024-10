Wall St sobe com investidores avaliando balanços e dados do PIB; Alphabet salta

(Reuters) - Os índices acionários dos Estados Unidos subiam nesta quarta-feira, com os investidores avaliando balanços corporativos mistos e dados que mostraram que a economia norte-americana manteve um ritmo sólido de crescimento no terceiro trimestre.

As ações da Alphabet, a primeira das cinco empresas do grupo das "Sete Magníficas" a divulgar seus resultados nesta semana, subiam 6,1% depois que a empresa superou as expectativas de receita e lucro para o terceiro trimestre, graças à força de seus negócios de nuvem e às vendas de anúncios no YouTube.

No entanto, resultados pessimistas em outras empresas, gerando principalmente uma queda nas ações de chips, limitavam os ganhos. A Advanced Micro Devices caía 8,9% depois que suas previsões para a receita do quarto trimestre e as vendas de chips de inteligência artificial decepcionaram investidores.