Ambev tem lucro menor no 3º tri com despesa de IR maior, mas receita cresce

A despesa maior com IR ocorreu em razão da "menor dedutibilidade relacionada a subvenções governamentais e ao JCP" (juros sobre capital próprio), disse a Ambev no material de divulgação do resultado.

A receita líquida, porém, teve crescimento orgânico de 4,9%, para 22 bilhões de reais, ajudada pelo crescimento do faturamento líquido por hectolitro de 5,5%. O custo do produto vendido (CPV) subiu 1%, para 11 bilhões de reais. O CPV/hectolitro teve alta de 1,6%, também em termos orgânicos.

"Nosso foco continua sendo entregar mais um ano de crescimento de receita líquida - com um melhor equilíbrio entre volume e ROL/hl, assim como de crescimento do Ebitda e expansão das margens bruta e Ebitda ajustado - conduzida por disciplina de custos e despesas", afirmou a companhia.

"Continuamos esperando que nosso CPV por hectolitro excluindo depreciação e amortização em Cerveja Brasil - excluindo produtos de marketplace não Ambev - diminua entre 0,5% e 3% no ano", acrescentou.

O volume total de vendas no terceiro trimestre da Ambev teve queda de 0,6%, afetado pela Argentina. Excluindo esse país, houve alta de 1,3%.

No Brasil, o volume no cresceu 1,3%, com acréscimo de 0,6% em cerveja e de 3,4% em bebidas não-alcoólicas (NAB). Na América Central e Caribe, o volume caiu 0,5%. O desempenho de Argentina e no Canadá pressionaram as performances de América Latina Sul (-7,7%) e no Canadá (-1,4%).