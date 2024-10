CEO do Bradesco vê cenário positivo para Brasil com exceção do aspecto fiscal

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo do Bradesco, Marcelo Noronha, afirmou nesta quinta-feira que dados sobre o crescimento do PIB e do mercado de trabalho corroboram uma visão positiva para o Brasil, com exceção das contas públicas.

"Você tem um cenário, no Brasil, hoje, que eu considero um cenário positivo, à exceção do aspecto fiscal", afirmou o executivo em entrevista à Reuters, citando a dívida pública, que alcançou 78,5% do PIB em agosto.