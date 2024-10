Meta e Microsoft aumentam gastos com IA e preocupam Wall Street antes de resultados da Amazon

A Amazon, que divulgará seus resultados na quinta-feira, provavelmente fará eco a essas previsões.

Os gastos extensivos de capital podem ameaçar as margens de lucro dessas empresas e a pressão sobre essa métrica provavelmente assustará os investidores.

As ações das grandes empresas de tecnologia caíam nas negociações de pré-abertura, destacando os desafios que as empresas enfrentam ao tentar equilibrar as ambiciosas buscas por IA com a necessidade de garantir aos investidores que estão concentradas nos resultados de curto prazo.

As ações da Meta caíam 2,9%, enquanto os papéis da Microsoft recuavam 3,6%, apesar de cada uma delas ter superado as expectativas de lucro e receita para o período de julho a setembro. As ações da Amazon também tinham perdas.

"É caro executar a tecnologia de IA. Obter capacidade é caro", disse Beatriz Valle, analista da GlobalData.

"Tornou-se uma disputa competitiva entre as grandes empresas de tecnologia para desenvolver a capacidade. Levará algum tempo para vermos os retornos, para vermos a adoção generalizada da tecnologia."