Minério de ferro tem poucas oscilações na China à espera de novos estímulos

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros do minério de ferro mantiveram-se em uma faixa estreita nesta quinta-feira, com dados otimistas do setor industrial da China, o maior consumidor, enquanto os ganhos foram limitados já que investidores aguardavam pistas sobre novos estímulos de Pequim na próxima semana.

O contrato janeiro do minério de ferro mais negociado na bolsa de Dalian encerrou as negociações diurnas em queda de 0,38%, a 781,5 iuanes (109,75 dólares) a tonelada métrica, depois de atingir uma máxima intradiária de 789,5 iuanes a tonelada no início da sessão.

Os investidores se mostraram cautelosos em relação a mais medidas de estímulo na próxima semana, quando o principal órgão legislativo da China, o Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo (NPC), vai se reunir.