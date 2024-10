Petróleo amplia ganhos no pós-fechamento com notícia de que Irã poderá atacar Israel

Os futuros do petróleo Brent fecharam com alta de 0,61 dólar, ou 0,84%, a 73,16 dólares o barril. Os futuros do Brent para entrega em dezembro expiraram nesta quinta-feira. O contrato de janeiro mais negociado fechou a 72,81 dólares. Os futuros do WTI fecharam com avanço de 0,65 dólar, ou 0,95%, a 69,26 dólares.

A inteligência israelense sugere que o Irã está se preparando para atacar Israel a partir do território iraquiano nos próximos dias, possivelmente antes da eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro, informou o Axios nesta quinta-feira, citando duas fontes israelenses não identificadas.

Espera-se que o ataque seja realizado a partir do Iraque usando um grande número de drones e mísseis balísticos, acrescentou a reportagem da Axios. O relatório disse que realizar o ataque por meio de milícias pró-Irã no Iraque pode ser uma tentativa de Teerã de evitar outro ataque israelense contra alvos estratégicos no Irã.

A semana começou com uma grande venda, com os futuros do Brent e do WTI caindo mais de 6% na segunda-feira, depois que Israel mostrou alguma contenção em seus ataques retaliatórios ao Irã no fim de semana.

A possibilidade de a Opep+ atrasar um aumento planejado na produção de petróleo também deu suporte aos preços nesta quinta-feira.

Uma decisão pode sair já na semana que vem, informou a Reuters. A Opep+ deve se reunir em 1º de dezembro para decidir seus próximos passos.