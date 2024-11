Ações da Boeing sobem com esperanças de que nova oferta salarial encerre greve

Por Dan Catchpole e Utkarsh Shetti

SEATTLE (Reuters) - As ações da Boeing subiram 3,5% nesta sexta-feira, com apostas de que os trabalhadores na fábrica da companhia na Costa Oeste dos Estados Unidos aceitarão uma nova proposta salarial e encerrarão uma greve de sete semanas que paralisou a produção de jatos e tem prejudicado as finanças da fabricante de aviões.

Cerca de 33.000 maquinistas, que estão em greve desde 13 de setembro, votarão na segunda-feira sobre uma nova proposta de contrato que aumenta os salários em 38% ao longo de quatro anos, em comparação com uma oferta anterior de 35%.