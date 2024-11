Novonor indica novo presidente-executivo para Braskem

SÃO PAULO (Reuters) - A Braskem anunciou nesta segunda-feira que o acionista controlador grupo Novonor indicou Roberto Paraiso Ramos para ocupar o lugar de Roberto Bischoff na presidência-executiva da petroquímica, segundo fato relevante publicado ao mercado.

Bischoff permanecerá no posto até 30 de novembro, afirmou a Braskem, sem indicar motivos para a mudança na gestão da maior petroquímica da América Latina.

A Braskem afirmou que Ramos já foi vice-presidente da companhia entre 2002 e 2010, "liderando projetos estratégicos como a implantação do Projeto Etileno XXI no México, e por cinco anos liderou como presidente a Ocyan, no mercado de óleo e gás", empresa vendida pela Novonor.