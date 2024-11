Petróleo sobe com tempestade no Golfo do México e antes de eleição nos EUA

Por Scott DiSavino

NOVA YORK (Reuters) - Os preços do petróleo subiram cerca de 1% nesta terça-feira, com a expectativa de que uma tempestade corte a produção dos Estados Unidos no Golfo do México e com o enfraquecimento do dólar no dia da eleição no país, enquanto pesquisas mostravam a corrida presidencial dos EUA excepcionalmente acirrada.

Os futuros do petróleo Brent subiram 0,45 dólar, ou 0,6%, a 75,53 dólares o barril. O petróleo West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu 0,52 dólar, ou 0,7%, a 71,99 dólares.