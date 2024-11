Ações da Tesla ampliam rali na esteira de aliança entre Musk e Trump

A influência potencial de Musk no governo pode ser significativa para seus outros empreendimentos, como o sistema de banda larga Starlink, devido ao seu papel como um grande contratante do Departamento de Defesa dos EUA.

Streeter disse que alegações de "tratamento preferencial" têm o potencial de acabar nos tribunais, mas, como o caminho do litígio é longo e difícil, os negócios de Musk têm muito tempo para se beneficiar.

Trump também prometeu reduzir certos incentivos de veículos elétricos do governo Biden, mas as startups provavelmente sofrerão um golpe maior do que a Tesla devido ao peso da montadora no mercado, disseram analistas.