Ações de Hong Kong caem com decepção por pacote sobre dívida, papéis de semicondutores avançam

As ações de semicondutores subiram depois que a Reuters informou, citando uma fonte não identificada, que os EUA haviam ordenado que a gigante da fabricação de chips TSMC suspendesse as remessas de chips avançados para clientes chineses.

Os investidores imaginaram que isso incentivaria as autoridades a apoiar o setor chinês e compraram ações de fabricantes locais, fazendo com que os papéis da Semiconductor Manufacturing International Corp subissem 4,7%, atingindo uma máxima recorde.

Os investidores apostaram que a eleição de Donald Trump para a Presidência dos EUA pode, na verdade, beneficiar setores estratégicos na China, atraindo o apoio do Estado, e dizem que a China está muito mais bem preparada para as tensões comerciais do que em 2016.

O clima em Hong Kong foi mais desanimador em termos gerais. Um pacote de dívida de 10 trilhões de iuanes (1,4 trilhão de dólares) anunciado após o fechamento do mercado na sexta-feira prometia aliviar as tensões de financiamento dos governos locais e estabilizar o crescimento econômico em declínio.

No entanto, ele não continha nenhum estímulo direto ou gastos voltados para os consumidores, o que os investidores têm esperado desde que as autoridades chinesas começaram a intensificar as promessas no final de setembro para consertar a economia.

"Acho que, aos poucos, o mercado se acostumou com o fato de que não se tratará de consumo", disse Sat Duhra, gerente de portfólio da Janus Henderson.