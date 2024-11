BC do Japão estava dividido quanto ao momento de elevar juros, mostra resumo de opiniões

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Os membros do Banco do Japão estavam divididos quanto ao momento em que poderão elevar a taxa de juros novamente, com alguns alertando sobre o risco de uma nova volatilidade do mercado após a eleição presidencial dos Estados Unidos, segundo um resumo das opiniões das autoridades em sua reunião de outubro divulgado nesta segunda-feira.

Muitos membros da diretoria do banco central japonês destacaram a necessidade de se concentrar nas consequências econômicas dos movimentos do mercado na reunião do mês passado, realizada dias antes da eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro, um sinal de que as mudanças no iene continuarão sendo fundamentais para saber quando a instituição voltará a aumentar os juros.