Bitcoin atinge pico histórico após eleição de Trump elevar entusiasmo com criptomoedas

FIM DO ESCRUTÍNIO DA CRIPTOMOEDA

Os investidores esperam o fim do escrutínio maior sobre as criptomoedas do presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA, Gary Gensler, que Trump disse que substituirá.

O setor de criptomoedas gastou mais de 119 milhões de dólares para apoiar candidatos pró-cripto no Congresso, muitos dos quais venceram suas disputas.

Em Ohio, um dos maiores inimigos do setor no Congresso -- o presidente do Comitê Bancário do Senado, Sherrod Brown -- foi deposto, enquanto candidatos pró-cripto dos partidos Democrata e Republicano venceram em Michigan, Virgínia Ocidental, Indiana, Alabama e Carolina do Norte.

