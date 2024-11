BNDES tem lucro de R$19 bi no ano até setembro

"O banco hoje já é dobro do tamanho do BID e com muito menos funcionários", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, a jornalistas se referindo ao Banco Interamericano de Desenvolvimento.

"Estamos tendo 19 bilhões de lucro, mas mandando 25 bilhões em dividendos ao Tesouro. É um esforço muito grande para contribuir com o superávit, com equilíbrio orçamentário e redução do endividamento. Estamos engajados na causa", acrescentou.

Mercadante lembro que o banco também vai pagar ao Tesouro este ano ao menos 9,3 bilhões de reais na devolução antecipada de recursos emprestados ao banco no passado de forma subsidiada.