Brasil eleva taxa de importação para células usadas em painéis solares

SÃO PAULO (Reuters) - O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) deliberou nesta segunda-feira pela elevação da tarifa de importação de células fotovoltaicas usadas na cadeia produtiva de painéis de geração de energia solar.

Segundo nota do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o aumento tarifário visa o fortalecimento da produção local e geração de empregos no Brasil.

Havia recomendação para que a tarifa fosse elevada de 9,6% para 25% (extra-cota), enquanto a intra-cota deveria permanecer zerada até 30 de junho de 2025.