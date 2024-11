BV tem lucro recorde no 3º tri e ROE alcança 15%

"Esse é o novo patamar de rentabilidade estrutural do banco", afirmou o CEO do banco BV, Gabriel Ferreira, em entrevista à Reuters.

"A estratégia executada nos últimos anos foi dividida em três pilares e os três estão indo muito bem e nos dão confiança de que tem mais maturidade, mais resultado por vir à frente", acrescentou o executivo.

Esses pilares são a proteção do "core business" do banco, que é líder no segmento de financiamento de veículos usados há 11 anos, a diversificação de receitas e atuação no banco relacional, em que serve o cliente de forma bancária completa.

O executivo chamou a atenção para a velocidade de crescimento das receitas de serviço, 3,5 vezes maior do que a expansão das receitas de crédito tradicional.

"Isso melhora a qualidade estrutural do ROE, uma vez que receitas de serviço não alocam capital na magnitude que receitas de crédito alocam, explicou.

A margem financeira do BV cresceu 9%, para 2,4 bilhões de reais, expansão de 6,6% na margem com clientes e 30% na margem com o mercado.