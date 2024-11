Dívida pública bruta do Brasil cai em setembro pela 1ª vez em mais de um ano

A queda na dívida bruta decorreu principalmente do resgate líquido de dívida (-0,2 p.p.), da valorização cambial (-0,2 p.p.) e da variação do PIB nominal (-0,5 p.p.), que mais do que compensaram a apropriação dos juros nominais (+0,6 ponto percentual).

Já o resultado da dívida líquida -- que considera também os ativos das reservas internacionais do país -- refletiu os impactos da valorização cambial de 3,7% no mês (+0,5 p.p.), dos juros nominais apropriados (+0,4 p.p.), da variação do PIB nominal (-0,4 p.p.), e dos demais ajustes da dívida externa líquida (-0,2 p.p.).

A dívida pública do Brasil, considerada alta em comparação com outros mercados emergentes, vem provocando preocupações fiscais conforme o crescimento dos gastos obrigatórios do governo Lula joga dúvidas sobre a capacidade do governo de estabilizá-la sob novas regras fiscais aprovadas no ano passado.

Os mercados estão nervosos com a demora de novas medidas de contenção de gastos prometidas pelo governo. Desde o início do governo Lula no ano passado, a proporção dívida/PIB aumentou 6,6 pontos percentuais.

Em setembro, o setor público consolidado registrou um déficit primário de 7,340 bilhões de reais, menos do que a expectativa de economistas consultados em pesquisa da Reuters de um saldo negativo de 8,0 bilhões de reais.

O desempenho mostra que o governo central teve déficit de 3,974 bilhões de reais, enquanto Estados e municípios registraram saldo negativo primário de 3,173 bilhões de reais e as estatais tiveram déficit de 192 milhões de reais, mostraram os dados do Banco Central.