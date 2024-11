Dólar sobe ante real com receios sobre política de Trump e expectativa por pacote fiscal

Às 17h07, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,44%, a 5,7795 reais na venda.

A segunda-feira foi mais um dia de elevação praticamente generalizada do dólar ante as demais divisas, em meio aos receios quanto à adoção pelos Estados Unidos de tarifas mais elevadas de importação -- uma das promessas de campanha do presidente eleito Donald Trump.

A queda de preços do minério de ferro e do petróleo, dois dos principais produtos da pauta exportadora brasileira, na esteira da decepção com notícias sobre estímulos econômicos na China, era outro fator que pesava sobre o real. Na sexta-feira, com os mercados fechados no Brasil, o país asiático já havia divulgado números decepcionantes de inflação.

No Brasil, a demora do governo em apresentar seu pacote fiscal, prometido originalmente para depois das eleições municipais, voltou a impulsionar o dólar e as taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros).

“No Brasil, a terceira semana consecutiva de indefinição sobre o pacote de ajuste fiscal continua gerando incertezas, o que reflete no comportamento do dólar logo pela manhã”, disse mais cedo Diego Gardi, gerente comercial e analista da B&T Câmbio, em comentário enviado a clientes.

“Com o dólar se fortalecendo globalmente, o mercado aguarda uma definição em torno de 60 bilhões de reais (de cortes de gastos do pacote), mas trabalha com a expectativa de um valor entre 30 bilhões e 60 bilhões de reais. Se o valor ficar mais perto de 30 bilhões de reais, pode gerar um clima de mau humor, enquanto um valor mais próximo de 60 bilhões de reais pode trazer uma sensação de maior tranquilidade”, acrescentou.