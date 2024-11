Dólar sobe mais de 1% ante o real com mercado à espera de medidas fiscais e dados

O pacote decepcionou investidores, que esperavam amortecedores fiscais adicionais para evitar outra rodada de tensões sino-americanas e barreiras comerciais após a vitória de Trump.

Mais cedo, o presidente do banco central da China, Pan Gongsheng, disse que o país intensificará o ajuste anticíclico e afirmará uma postura de apoio na política monetária, segundo um comunicado da instituição nesta segunda-feira.

O dólar avançava mais de 1% sobre o peso mexicano, o rand sul-africano e o peso chileno.

Nesta semana, os mercados estarão atentos a uma série de dados econômicos, incluindo leituras de inflação nos EUA, na quarta-feira, e em países importantes da zona do euro.

No cenário doméstico, a espera do mercado por prometidas medidas de contenção de gastos do governo também pressionava a moeda brasileira, com investidores ansiosos após diversas reuniões entre ministros do Executivo sobre o tema na semana passada.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sinalizou recentemente que faltavam apenas "detalhes" para que o pacote fiscal fosse anunciado, reiterando que há convergência entre os membros do governo sobre a necessidade de garantir a sustentação do arcabouço fiscal no longo prazo.