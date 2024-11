Dow Jones registra fechamento recorde

Por Lisa Pauline Mattackal e Noel Randewich

(Reuters) - O índice Dow Jones atingiu um recorde de fechamento nesta segunda-feira, impulsionado por ações de bancos que se beneficiaram do otimismo com as políticas fiscais esperadas do presidente eleito norte-americano Donald Trump.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 avançou 0,13%, para 6.003,58 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq teve variação positiva de 0,08%, para 19.302,85 pontos. O Dow Jones subiu 0,72%, para 44.305,25 pontos.