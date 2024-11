Embraer planeja escritório de defesa na Europa com aumento nas vendas do C-390

"Nós temos interesse em abrir um escritório da Embraer de Defesa e Segurança na Europa, e muito provavelmente em Portugal", disse o presidente-executivo da unidade de defesa, Bosco da Costa Junior, à Reuters em uma entrevista no domingo.

Portugal foi o primeiro país europeu e da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a fazer um pedido do C-390, em 2019, e recebeu sua primeira aeronave no ano passado. O país também deve fazer em breve pedidos do caça de ataque leve da Embraer, o A-29 Super Tucano.

No início deste ano, a fabricante de aviões havia escolhido a União Europeia como um mercado-chave para as vendas do C-390, juntamente com a Índia, a Arábia Saudita e os Estados Unidos.

O último país a selecionar a aeronave para sua frota foi a Suécia, que assinou no sábado carta de intenções para usar o avião da Embraer como substituto para a frota de cargueiros C-130 da norte-americana Lockheed Martin.

"O objetivo deste escritório é tornar a Embraer Defesa & Segurança um player europeu. Queremos que ela tenha todas as autorizações de segurança exigidas pela Otan", disse Costa.

Expandir sua presença no exterior com mais vendas do C-390 tem sido um objetivo fundamental da divisão de defesa da Embraer, incluindo obter mais pedidos de países da Otan.