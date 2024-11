EUA abrem investigação sobre 1,4 milhão de veículos da Honda por problemas no motor

Por David Shepardson

WASHINGTON (Reuters) - A Administração Nacional de Segurança do Tráfego Rodoviário dos EUA (NHTSA) disse nesta segunda-feira que está abrindo uma investigação que envolve 1,4 milhão de veículos da Honda após relatos de sérios problemas no motor.

A Honda convocou 249 mil veículos nos Estados Unidos com motor V6 de 3,5 litros, em novembro de 2023, depois que a montadora japonesa disse que um defeito de fabricação no virabrequim poderia causar o desgaste prematuro do apoio da biela do motor e seu travamento, levando à falha do motor.