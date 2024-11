Executiva responsável por qualidade de aviões comerciais da Boeing vai se aposentar em dezembro

Em junho, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB, na sigla em inglês) disse que a Boeing violou as regras de investigação quando Lund forneceu informações não públicas à imprensa e especulou sobre possíveis causas do incidente. A agência proibiu a Boeing de receber informações produzidas durante a investigação.

O chefe da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês), Mike Whitaker, tomou a medida sem precedentes em janeiro de impedir a Boeing de aumentar a produção do 737 MAX até que esteja satisfeito com as melhorias na qualidade.

A Boeing tem implementado um plano de qualidade que submeteu à FAA em maio enquanto busca aprovação para aumentar a produção do 737 MAX.

Lund será substituída por Doug Ackerman, que atuou como vice-presidente de cadeia de suprimentos e qualidade de fabricação e esteve envolvido no plano de qualidade.