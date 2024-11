Fifa deve suspender candidatura saudita à Copa do Mundo devido a direitos humanos, diz Anistia

Por Rohith Nair

(Reuters) - A Fifa deve interromper o processo de escolha da Arábia Saudita como anfitriã da Copa do Mundo de 2034, a menos que sejam anunciadas reformas importantes na área de direitos humanos do país antes da votação do próximo mês, afirmaram a Anistia Internacional e a Sport & Rights Alliance (SRA).

No próximo mês, o Congresso da Fifa deverá realizar votações para aprovar as Copas do Mundo de 2030 e 2034, embora cada uma delas tenha apenas uma única proposta. Uma proposta combinada de Marrocos, Espanha e Portugal é a única candidata para 2030, enquanto a Arábia Saudita é a única candidata para 2034.