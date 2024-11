Ibovespa fecha quase estável em dia de pressão de Vale e Embraer em alta

"Com a queda do Ibovespa no último pregão, o índice perdeu o suporte em 128.120 e voltou a apontar para baixo. Os próximos suportes estão em 124.500 e 123.000 pontos", afirmaram analistas do Itaú BBA no relatório Diário do Grafista, enviado a clientes nesta segunda-feira.

"Do lado da alta, o índice encontrará resistências em 131.400 e 132.300 pontos, que é a referência de curto prazo para a tendência de baixa."

Investidores permanecem na expectativa de medidas fiscais, após a última semana terminar sem anúncios. Em entrevista à RedeTV! veiculada no domingo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o custo do ajuste nas contas não pode recair sobre as pessoas mais necessitadas.

Uma bateria de resultados corporativos também ocupa as atenções nos próximos dias, entre eles os números de Sabesp, BTG Pactual, Banco do Brasil, B3, BRF, JBS, Rede D'Or ON, MRV&CO, Azul, entre outros.

DESTAQUES

- VALE ON recuou 3,27%, acompanhando os futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) encerrou as negociações do dia com queda de 2,87%, a 762,0 iuans (106,10 dólares) a tonelada. Analistas do UBS também cortaram a recomendação para os ADRs da Vale para "neutra" ante "compra", bem como o preço-alvo de 14 para 11,50 dólares.