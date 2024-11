Ibovespa recua com declínio de Vale; Embraer sobe

- PETROBRAS PN avançava 0,55%, apesar do declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent cedia 2,37%, a 72,12 dólares. A estatal divulgou mais cedo que iniciou a operação comercial de unidade de processamento de gás natural (UPGN) do Complexo de Energias Boaventura, em Itaboraí (RJ). A Petrobras também assinou um contrato de fornecimento de gás natural no ambiente livre de comercialização com a Gerdau.

- ITAÚ UNIBANCO PN tinha variação negativa de 0,14%, enquanto BANCO DO BRASIL ON, que reporta balanço trimestral no dia 13, após o fechamento do mercado, subia 0,12%. BTG PACTUAL UNIT, que divulga resultado na terça-feira, antes da abertura da bolsa, caía 0,52%.

- MAGAZINE LUIZA ON perdia 2,4%, mais do que devolvendo a alta da sexta-feira, quando fechou com elevação de 2,35% em meio à repercussão do balanço do terceiro trimestre divulgado na noite de quinta-feira. O índice do setor de consumo na B3 cedia 0,22%. Ainda no setor, ALPARGATAS PN avançava 3,37%, buscando uma recuperação após um tombo de quase 8% no último pregão.

- PETRORECONCAVO valorizava-se 3,01%, ainda embalada pela repercussão dos números do terceiro trimestre conhecidos na semana passada, mas principalmente pelo anúncio de dividendos.

- EMBRAER ON subia 2,12%, tendo no radar decisão da Suécia de escolher o cargueiro C-390 Millennium da companhia brasileira como seu próximo avião militar de transporte. A carta de intenções foi assinada no sábado, mas o país nórdico não revelou imediatamente quantos C-390s comprará ou quando um pedido firme será feito. Na última sexta-feira, os papéis da Embraer fecharam em alta de 7,47% após a divulgação do resultado do terceiro trimestre e de revisão de previsões pela companhia.