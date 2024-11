Itaúsa vai bonificar acionistas após lucro recorrente de R$3,9 bi no 3° tri

"O resultado recorrente proveniente das empresas investidas, refletido na Itaúsa no período, foi de 4,1 bilhões de reais, aumento de 16% sobre o mesmo período do ano anterior, principalmente pelos resultados sólidos do Itaú Unibanco, além dos resultados crescentes apresentados pelas empresas do setor não financeiro", afirmou a holding de investimentos.

O Itaú, controlado pela Itaúsa, teve lucro líquido gerencial de 10,7 bilhões de reais no trimestre encerrado em setembro, alta de 18% no comparativo anual e superior às expectativas de analistas para o período.

A Itaúsa fechou o terceiro trimestre com um retorno recorrente sobre o patrimônio líquido médio (ROE) de 18,3%, avanço de 0,8 ponto percentual, e uma dívida líquida de 939 milhões de reais, 45,6% abaixo de um ano antes.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)