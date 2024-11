Localiza tem lucro 22% maior no 3º tri com alta na receita

Dentro do faturamento com aluguéis, a receita de aluguel de carros subiu 18,7% ano a ano, enquanto a do segmento de gestão de frotas aumentou 23,9% na mesma base.

"Voltamos a observar a acomodação de preço dos carros seminovos em linha com a expectativa da companhia, com evolução gradual do affordability (poder de compra do consumidor) e maior disponibilidade de crédito para compra de carros", afirmou a empresa em balanço.

"Desta forma, mantivemos o 'guidance' de depreciação apresentado no último trimestre e seguimos disciplinados na alocação de capital, priorizando segmentos de maior rentabilidade", acrescentou.

A Localiza prevê depreciação bruta média anualizada por carro no quarto trimestre entre 6.500 e 7.500 reais para a divisão de aluguel de carros e de 7.200 a 8.200 reais para gestão de frotas (automóveis e comerciais leves).

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) da companhia no terceiro trimestre somou 3,3 bilhões de reais, aumento de 24% ano a ano, quase em linha com a projeção média do mercado de 3,1 bilhões de reais. A margem Ebitda consolidada chegou a 72%, de 70,5% um ano antes.

A alavancagem da Localiza, medida pela dívida líquida sobre o Ebitda, encerrou setembro em 2,57 vezes, de 2,77 vezes um ano antes, resultado de maior geração de caixa, disse a empresa.