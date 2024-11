Lula pediu que mais um ministério seja afetado por pacote fiscal, diz Haddad

Segundo ele, os "detalhes" que ainda estavam em discussão na semana passada já foram superados e as reuniões com os demais ministérios já foram finalizadas.

Questionado se, durante as discussões, houve uma desidratação das medidas, que supostamente foram alvo de resistência por parte de membros do governo, Haddad afirmou que o debate ajudou a refinar as propostas.

"Teve ajustes, teve aperfeiçoamentos incorporados, sim, mas, mas eu não chamaria de desidratação, pelo contrário. Acho que torna as medidas mais compreensíveis, mais palatáveis. Nós entendemos que foi um processo muito benéfico", afirmou.

Haddad disse também que ainda se reunirá com Lula na terça-feira para discutir como o pacote será encaminhado para os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O ministro não apontou uma data para o anúncio, que é aguardado com ansiedade pelos mercados financeiros, mas afirmou acreditar que será aprovado no Congresso Nacional ainda este ano.

(Por Victor Borges)