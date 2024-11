Minério de ferro cai em Dalian por decepção com pacote de estímulo de Pequim

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro na bolsa de Dalian caíram nesta segunda-feira para o nível mais baixo em mais de duas semanas, com o mais recente pacote de estímulo da China decepcionando os investidores, enquanto dados econômicos mais suaves e a oferta firme de minério aumentaram a pressão sobre os preços.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 2,87%, a 762,0 iuanes (106,10 dólares) a tonelada.

Mais cedo, o contrato chegou a recuar 3,5%, para 754,0 iuanes, o nível mais baixo desde 25 de outubro.