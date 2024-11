Mubadala prepara processo de venda do Porto Sudeste, diz diretor

O porto no Rio de Janeiro pode ser vendido pelo fundo de Abu Dhabi junto com o empreendimento de minério de ferro Mineração Morro do Ipê, que pertence às empresas, disse Yamamoto.

"Ofereceremos ao mercado a opção de vender a mina também, porque para os investidores faz muito sentido ter um player integrado", disse Yamamoto durante um evento em São Paulo.

Yamamoto não deu uma data para colocar os ativos à venda, mas disse que isso aconteceria em um "futuro próximo".

Formado em 2016, o projeto inclui duas minas e suas unidades de processamento.

Morro Ipê, em Minas Gerais, produz cerca de 3,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, enquanto a mina Tico-Tico foi licenciada há menos de um ano.

Os proprietários estão investindo 1,3 bilhão de reais para expandir a produção total para cerca de 9 milhões de toneladas por ano.