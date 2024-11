Petrobras e Gerdau fecham acordo de gás natural no mercado livre no RS

(Reuters) - A Petrobras informou nesta segunda-feira que assinou um contrato de fornecimento de gás natural no ambiente livre de comercialização com a Gerdau.

O acordo atenderá a demanda pelo insumo de duas unidades da siderúrgica no Rio Grande do Sul, a de produção de aços especiais em Charqueadas e a de produção de aços longos em Sapucaia do Sul.

A parceria envolve ainda a distribuidora de gás local Sulgás e marca a primeira migração de um cliente do mercado industrial cativo para o mercado livre no Estado gaúcho.