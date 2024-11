Sabesp tem salto no lucro do 3º tri com efeito não recorrente

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da Sabesp somou 10,6 bilhões de reais no trimestre, desconsiderando margem de construção, um salto de 344% na comparação ano a ano. Excluindo efeitos isolados, o Ebitda ajustado foi de 2,8 bilhões de reais.

Com a conclusão da desestatização e assinatura do contrato com a URAE-1, em julho deste ano, a Sabesp adotou o modelo de bifurcação dos ativos da concessão, separando intangíveis e financeiros. "O registro deste ativo financeiro gerou um impacto na receita bruta do período de 8,82 bilhões de reais", afirmou a companhia em comentário de desempenho.

A empresa mais que dobrou sua receita operacional líquida no terceiro trimestre em relação terceiro trimestre de 2023, para quase 15 bilhões de reais. A Sabesp, que passa por uma transição de gestão desde sua privatização, anunciou em 1º de outubro a eleição do presidente do conselho e do diretor financeiro. O CEO, Carlos Piani, tomou posse na mesma data.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)