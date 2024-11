S&P 500 fecha com recorde após alta de ações ligadas a Trump

Por Lisa Pauline Mattackal e Noel Randewich

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street registraram picos recordes nesta segunda-feira, impulsionados por ações que devem se beneficiar das possíveis políticas fiscais do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.

O valor de mercado das ações da Tesla subiu 9%, para mais de 1,1 trilhão dólares, impulsionado por apostas de que a montadora se beneficiará dos laços estreitos do presidente-executivo Elon Musk com Trump. Várias outras ações também aumentaram seus ganhos desde que Trump venceu a eleição, com investidores esperando que elas se beneficiem do retorno do republicano à Casa Branca.